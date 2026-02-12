LSA: Bertakomm wird neues Mitglied

Publiziert am 12.02.2026

Bertakomm ist eine schweizweit tätige Kommunikationsagentur mit Hauptsitz in Zürich sowie Standorten in Bern, Basel, St. Gallen, Pully und Mendrisio. Die Agentur beschäftigt rund 40 Mitarbeitende und ist partnergeführt. Sie ist auf Kommunikationsprojekte an der Schnittstelle von Wirtschaft, Gesellschaft und Politik spezialisiert, wie es in einer Mitteilung heisst.

Das Angebot umfasst Public Affairs, Campaigning, Corporate Communications, Social Media, Multimedia und Webdesign. Zum Kundenportfolio zählen Verbände, Unternehmen, Behörden und Stiftungen.

Die Mitgliedschaft bei Leading Swiss Agencies (LSA) eröffnet Bertakomm den Zugang zu einem Netzwerk führender Kommunikationsprofis sowie zu Fachveranstaltungen und kollegialem Austausch.

«Diese Mitgliedschaft ist eine Anerkennung unserer professionellen Arbeit und zugleich ein Ansporn, unsere Positionierung in der strategischen Kommunikation weiter auszubauen», wird Claudia Eugster, Director bei Bertakomm, zitiert. (pd/cbe)