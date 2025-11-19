Maybaum Film: Berufswahl am Beispiel Pizza

Publiziert am 19.11.2025

Das mobile Format nutzt Pizza-Bestellungen als Vergleich, um die Aufgabenbereiche von Informatikerinnen und Informatikern EFZ, Mediamatikerinnen und Mediamatikern EFZ, ICT-Fachleuten EFZ sowie Entwicklerinnen und Entwicklern digitales Business zu erklären, heisst es in einer Mitteilung. Schülerinnen und Schüler gelangen an Berufsmessen über einen QR-Code auf einem Pizza-Flyer direkt zum Erlebnis und können in zwei bis drei Minuten durch kurze Entscheidungswege und Aha-Momente die Berufsfelder kennenlernen. Das Video ist auch online verfügbar.

Die Konzeption erfolgte über mehrere Schritte: Zunächst wurden Kerninhalte und Lernziele festgelegt, anschliessend eine verzweigte Storyline als Flowchart mit Fragen, Antwortpfaden und Rücksprüngen entwickelt. Konzepterin und Regisseurin Alena Huber erstellte einen klickbaren Prototypen zur Validierung von Rhythmus und Logik, bevor die detaillierte Drehplanung mit Shotlist folgte. Das Format ist bewusst für mobile Nutzung ausgelegt und setzt auf aktive Beteiligung statt passiven Konsum.

Maybaum Film setzte die Produktion an einem Drehtag um. Die jungen Darstellerinnen und Darsteller wurden von ICT-Berufsbildung Schweiz gestellt und kannten sich aus ihrem Arbeitsumfeld. Das Videomaterial wurde mit Animationen, Bildelementen und Stock Footage ergänzt. (pd/spo)