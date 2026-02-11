Neu: Besonderer Auftritt für besondere Kinder

Publiziert am 11.02.2026

«Mit dieser einzigartigen, auffallenden und starken Leitidee bekommt diese wichtige und besondere Institution den gebührenden Auftritt, der auch kommunikativ eine emotionale Welt eröffnet», wird Andrea Braschler, Managing Director bei Neu Creative Agency, in einer Mitteilung zitiert. Die Bildwelt entstand aus der kindlichen Fantasie, die jedes Kind in sich trägt und die Anregung und Förderung verdient – unabhängig von individuellen Fähigkeiten oder Einschränkungen.

Die Kita Yara kombiniert pädagogische Förderung mit medizinisch-pflegerischer Versorgung. In der Schweiz leben laut einer Studie von Procap (2021) rund 9000 Kinder mit einer Behinderung im Vorschulalter. Kinder mit schweren Beeinträchtigungen und medizinischem Pflegebedarf finden selten einen geeigneten Kitaplatz, während das Angebot an regulären Kitaplätzen als gut gedeckt gilt.

«Es ist uns wichtig, uns für dieses Thema zu engagieren, da es in unserer Gesellschaft zwar allgegenwärtig, aber trotzdem wenig sichtbar ist», so Nico Ammann, Partner bei Neu. (pd/cbe)