German Brand Award: «Best of Best» für Agentur Foundry

Publiziert am 03.07.2025

Bei der Verleihung des German Brand Award 2025 hat die Agentur Foundry aus Zürich, Berlin und New York sieben Auszeichnungen erhalten. Aus über 1600 Einreichungen aus verschiedenen Ländern vergab die Jury nur 15-mal die höchste Auszeichnung «Best of Best» – eine davon ging an Foundry für die Sennheiser-Installation «Mirrorbox» beim Vivid Festival in Sydney.

Die immersive Audio-Installation, die Teil der globalen «Hear More»-Kampagne ist, wurde als wegweisendes Beispiel für multisensorisches Design und moderne Audiotechnologie gewürdigt. «Die Mirrorbox ist mehr als ein Raum – sie ist ein emotionales Gegenmodell zur Reizüberflutung», wird Sacha Moser, Gründer und Creative Partner bei Foundry, in einer Mitteilung zitiert. «Gerade in einer Welt, in der alles skaliert werden kann, war es besonders, etwas zu schaffen, das entschleunigt – und verbindet.»

Weitere Foundry-Projekte wurden ebenfalls prämiert: Zwei Kampagnen für Solarcity Berlin im Auftrag der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe – «Solar zahlt sich aus» und «Leuchtende Zukunft» – erhielten jeweils den Winner-Titel. «Diese Kampagnen zeigen zwei Seiten derselben Transformation. Auf der einen Seite: der Nutzen für die Bürger:innen. Auf der anderen: die Sinnstiftung für eine neue Generation von Fachkräften. Gemeinsam machen sie die Solarstrategie des Landes Berlin sichtbar und greifbar», wird im Zusammenhang mit den Solarcity-Kampagnen erläutert.

Ausgezeichnet wurden zudem die Launch-Kampagne für das KI-Startup Perplexity, das Rebranding von Blueyou im Bereich regeneratives Seafood sowie die globale Audio-Kampagne «Hear More» von Sennheiser.

Bei der Preisverleihung am 26. Juni in der Uber Eats Music Hall in Berlin waren rund 700 Gäste aus Wirtschaft, Kreativindustrie und Fachpresse anwesend. Berlins Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe, Franziska Giffey, nahm als Ehrengast teil und würdigte die Kampagnen als wichtigen Impuls für eine klimaneutrale Hauptstadt mit sozialer Perspektive.

Weitere Schweizer Gewinner

Neben Foundry konnten sich weitere Schweizer Unternehmen und Agenturen über Auszeichnungen beim German Brand Award 2025 freuen. Die Jury vergab einen Gold-Award an MUUVR und Winner-Titel an verschiedene Projekte: ZbW erhielt eine Auszeichnung ebenso wie «Tête de Moine AOP – juste unique» und das Projekt «Suchen war gestern - heute sind Antworten gefragt: Der KSB-Bot liefert sie». Weitere Winner-Auszeichnungen gingen an Kineo Finance, Ruby Royale, Orea, die Stadt Zürich für «Stadtraum und Mobilität 2040», das Projekt «Architektur neu inszeniert – eine filmische Reise» sowie an Sihlcity für «Lumière Céleste».

Die vom Veranstalter zur Verfügung gestellte Auflistung basiert auf einer Zusammenstellung der Gewinner mit Schweizer Herkunft der einreichenden Kontakte.

Informationen zu allen weiteren Preisträgerinnen und Preisträgern des German Brand Award 2025 finden Sie hier. (pd/cbe)