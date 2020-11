The House: Beteiligung an neuer Agenturgruppe

The House schliesst sich der international im Aufbau befindenden Agenturgruppe unter der Führung von Ufenau Capital Partners mit Sitz in der Schweiz an. Ufenau erwirbt dabei 100 Prozent der Aktien von The House. Im Gegenzug beteiligen sich die bisherigen Agenturinhaber Stephan Suter, Andreas Jorgella und Grischa Rubinick an der neuen Gruppe. Sie bilden zusammen mit Frank Lang auch weiterhin die operative Geschäftsleitung von The House, heisst es in einer Mitteilung.

In Deutschland sei der Gruppenaufbau bereits seit Ende 2019 mit Integr8 im Gange. Die stark wachsende Digitalagentur aus Berlin wurde 2014 gegründet und beschäftigt rund 50 Mitarbeiter, welche Strategie, Kreation, Marketing und Technologie unter einem Dach verbinden.

«Mit Ufenau und ihrem Ansatz für den Aufbau einer neuen Agenturgruppe haben wir nicht nur einen finanzstarken Partner gefunden, sondern auch ein erfahrenes Führungsteam, welches unsere Agenturvision für erfolgreich-vernetzte Kommunikationslösungen aktiv unterstützt», wird Andreas Jorgella, Director Business-Development, in der Mitteilung zitiert.

The House wurde Ende 2010 gegründet. Erst vor einigen Tagen präsentierte die Zürcher Agentur das neue Corporate Design (persoenlich.com berichtete). (pd/cbe)