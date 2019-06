Die Kommunikationsagentur Sergeant ist schon seit 2014 fester Bestandteil des St. Gallen Symposiums. Nun wird die Partnerschaft konsolidiert. Als Preferred Partner setzt Sergeant jetzt in noch engerer Zusammenarbeit mit dem Symposium lang angedachte Neuerungen um. Die Full-Service-Agentur wendet dabei einen 360-Grad-Ansatz an und bietet Digital-, Print- und Eventkommunikation aus einem Guss an, wie es in einer Mitteilung heisst.

Neue Content-Plattform zum Jubiläum

Nächstes Jahr wird es bereits das 50. Mal sein, dass sich Entscheidungsträger aus aller Welt in St. Gallen generationenübergreifend zu Fragen der Wirtschaft, Gesellschaft und Politik austauschen werden. Das St. Gallen Symposium sieht die Jubiläumsausgabe auch als Gelegenheit, sich weiterzuentwickeln. So soll etwa das bisher jährlich erschienene «Magazine» künftig einer umfangreichen digitalen Content-Plattform weichen, die den Inhalt vor, während und nach dem Symposium einem grösseren Publikum zugänglich machen dürfte. Neue Arbeiten aus der Kooperation zwischen Sergeant und dem St. Gallen Symposium werden bis Ende Jahr zu sehen sein. (pd/cbe)