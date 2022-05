«Erzählen Ihre Fotos eine Geschichte und stechen aus der Masse der Bilder hervor? Sind sie einfach ein Hingucker, überzeugen durch exzellentes fotografisches Handwerk oder berühren uns tief? Kurzum: Haben Sie tolle PR-Bilder, die einen Preis verdienen? Dann bewerben Sie sich jetzt beim PR-Bild-Award», appelliert Eljub Ramic, Geschäftsführer von News Aktuell (Schweiz), in der Mitteilung. «Mit dem PR-Bild Award machen wir die kreativen Leistungen einer breiten Öffentlichkeit zugänglich, denn unser Preis ist inzwischen so bekannt, dass er auch ausserhalb der Kommunikationsbranche eine grosse Resonanz erzielt.»

Bewerben können sich Unternehmen, Organisationen und Kommunikationsagenturen bis zum 8. Juni 2022 unter www.pr-bild-award.ch. Die Teilnehmenden dürfen beliebig viele Bilder in beliebig vielen Kategorien einreichen. Wichtige Voraussetzungen: Die Fotos müssen in den vergangenen zwölf Monaten für Medienarbeit und PR in der Schweiz, Deutschland oder Österreich produziert oder verwendet worden sein. Sofern sich Kommunikationsagenturen oder Fotografinnen und Fotografen mit Bildern ihrer Kunden bewerben wollen, muss im Vorfeld mit dem jeweiligen Kunden die Erlaubnis zur Bildeinreichung geklärt worden sein. Die Teilnahme ist kostenlos.

Die Gewinnerinnen und Gewinner werden in einem zweistufigen Auswahlverfahren ermittelt: Nach Ende der Bewerbungsfrist bewertet eine Fachjury aus Medien- und Kommunikationsprofis, welche Bilder es auf die Shortlist schaffen. Im Anschluss stimmt die Fachöffentlichkeit über die Favoriten ab. Im November gibt News Aktuell die Gewinnerbilder aus den einzelnen Kategorien sowie das PR-Bild des Jahres jeweils für die Schweiz, Deutschland und Österreich bekannt. (pd/wid)