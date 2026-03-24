FatzerImbach: Bigna Silberschmidt moderiert Podcast

Publiziert am 24.03.2026

Bigna Silberschmidt verliess «10 vor 10» und SRF vor etwas mehr als einem Jahr (persoenlich.com berichtete). Nun kehrt die Journalistin mit einem neuen Projekt ins Rampenlicht zurück: In ihrem Wissenspodcast «Über Gendermedizin» beleuchtet sie gemeinsam mit Fachleuten, wie biologisches und soziales Geschlecht die Gesundheit beeinflusst – und warum das für alle Menschen relevant ist, heisst es in einer Mitteilung.

Der Podcast greift ein medizinisches Thema auf, das lange wenig Beachtung fand: Herzinfarkte werden bei Frauen häufiger übersehen, Depressionen bei Männern oft zu spät erkannt, und Medikamente entfalten ihre Wirkung nicht bei allen Patientinnen und Patienten gleich. Gendermedizin untersucht genau solche Unterschiede – mit dem Ziel, Diagnosen früher zu stellen und Therapien gezielter einzusetzen.

«Ich freue mich sehr darauf, wertvolles Wissen an die Bevölkerung weiterzugeben und für Geschlechterunterschiede in der Medizin zu sensibilisieren», wird Silberschmidt in der Mitteilung zitiert. Für Konzept und Produktion zeichnet die Zürcher Agentur FatzerImbach verantwortlich, die auf Gesundheitskommunikation spezialisiert ist. Finanziert wird das Projekt durch die Philas Foundation, die sich für eine geschlechtssensible Medizin einsetzt. (pd/spo)