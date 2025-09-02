Publiziert am 02.09.2025

Der Film «Biogas für die Energiezukunft» unter der Regie von Philipp Böhlen soll über die Potenziale und Herausforderungen dieser Technologie informieren, heisst es in einer Mitteilung. Als Beispiel dient die Biogasanlage Green Power Aarau, die als eine der modernsten Anlagen Europas gilt.

Der Film dokumentiert die praktischen Herausforderungen beim Bau neuer Biogasanlagen: von der Akzeptanz in der Nachbarschaft über die Beschaffung organischer Abfälle bis zur Einspeisung ins Gasnetz. Dabei werden Dialog und Engagement zwischen den Beteiligten als entscheidende Erfolgsfaktoren dargestellt.

Die Schweizer Gasbranche verfolgt das Ziel einer vollständig klimaneutralen Gasversorgung bis 2050, entsprechend den Netto-Null-Klimazielen des Bundes. Der Film richtet sich an Fachpersonen der Gasbranche, Politik, Behörden und die Öffentlichkeit. Er wird bei Veranstaltungen und Präsentationen sowie auf der Website Schweizer-Biogas.ch eingesetzt. (pd/spo)