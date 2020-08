Im Sinne einer Nachfolgereglung verkauft Inhaber und Geschäftsführer Peter Boll sämtliche Aktien des BL Verlags rückwirkend per 1. Juli 2020 an das Medienunternehmen Galledia. Zum Portfolio des 1977 gegründeten BL Verlags gehören fünf Fach- und Special-Interest-Zeitschriften: AT – Aktuelle Technik, Architektur + Technik, Idea, Traumhaus und Spectrooms sowie die dazugehörigen Sonderbeilagen und Jahrbücher.

Wie Galledia in einer Mitteilung schreibt, könne man «auf die journalistische Kompetenz und langjährige Erfahrung des Teams des BL Verlags zählen». Harald Zeindl übernimmt als Verlagsmanager «Immobilien» bei den Galledia-Fachmedien die operative Verantwortung des erweiterten Zeitschriftenportfolios. Er folgt damit auf Peter Boll, welcher nach 42 Jahren als Verleger in den Ruhestand geht.

Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. (pd/cbe)