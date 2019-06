Hirzel.Neef.Schmid.Konsulenten: «Blick»-Journalistin wird Partnerin

Die bis heute als Bundeshaus-Redaktorin beim «Blick» tätige Andrea Willimann wird per 1. September Partnerin bei Hirzel.Neef.Schmid.Konsulenten. Die 46-Jährige verfüge als ehemalige Geschäftsführerin, Chefredaktorin und Journalistin über vielfältige Erfahrungen in der Führung und Vermittlung von wirtschaftlichen und politischen Inhalten.

«Mit dem Wechsel bringt die promovierte Historikerin ihre Expertise im Kommunikations- und Medienbereich sowie ihr breites Netzwerk in Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Medien in das Kompetenz-Portefeuille von Hirzel.Neef.Schmid.Konsulenten ein und verstärkt dabei insbesondere die Bereiche strategische Kommunikation, Public Affairs sowie digitale Kommunikation», schreibt die Agentur in einer Mitteilung.

Willimann hat Geschichte und Volkswirtschaft studiert. Mehr als ein Jahrzehnt trug sie unternehmerische und redaktionelle Führungsverantwortung bei der Surseer Woche AG. Sie verfüge über langjährige Erfahrung «in allen relevanten Bereichen des Journalismus einschliesslich der digitalen Kommunikation», in der Kommunikationsberatung sowie als Autorin und Dozentin. (pd/eh)