Die Beiträge ermöglichen dem Theater Basel unter anderem das Programm für das Schauspielhaus und die Kleine Bühne, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst. So soll das Theater gezielt einem jüngeren Publikum zugänglich gemacht und breiter in der Öffentlichkeit verankert werden. Mit der kommunikativen Unterstützung über die Kanäle der BLKB erweitert das Theater Basel zudem seine Reichweite – speziell auch bei jüngeren Zielgruppen.

Für Benedikt von Peter, neuer Intendant und Regisseur am Theater Basel, ist dies ein grosser Gewinn: «Ich freue mich sehr, dass die BLKB unsere Kulturpartnerin ist. Als Hauptsponsor fördert die BLKB das Theater Basel mit einer sehr relevanten Summe. In Zeiten wie diesen ist das eine grosszügige und substanzielle Geste für die Kultur.»

Auch John Häfelfinger, CEO der BLKB, sieht in der Zusammenarbeit eine zukunftsweisende Investition in das kulturelle Geschehen der Region: «Das Theater Basel ist ein Kulturhaus mit Strahlkraft über die Region Nordwestschweiz hinaus. Als zukunftsorientierte Bank setzen wir uns für die Förderung kultureller Institutionen ein, die den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft stärken. Ballett, Theater und Schauspiel sollen für jede und jeden zugänglich sein. Dazu möchten wir mit unserem Engagement beitragen.» (pd/lol)