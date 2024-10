Evoq: Bodenmarkierungen als Gestaltungselement

Publiziert am 17.10.2024

City Parking Zürich, eines der meistfrequentierten 24-Stunden-Parkhäuser der Stadt, präsentiert sich in einem neuen Erscheinungsbild und mit einer neuen Website mit Echtzeitinformationen sowie zusätzlichen Dienstleistungen. Der neue Auftritt aus dem Hause Evoq stellt Sicherheit und Komfort in den Mittelpunkt, wie es in der Mitteilung heisst.

Nach eingehender Analyse des bestehenden Auftritts und der Zielgruppen kreiert das Team von Evoq einen neuen Markenauftritt für City Parking Zürich. Die typischen gelben Bodenmarkierungen bilden das wegweisende Gestaltungselement und schaffen so eine klare und augenfällige Identität. «Das City Parking steht für Sicherheit und Komfort mitten in der Stadt. Mit dem neuen Branding wird dies sichtbar», wird Samuel Blum von der City Parkhaus AG, in der Mitteilung zitiert.

Eine nahtlose Beschilderung und durchdachtes Informationsdesign führen die Besucherinnen und Besucher intuitiv vom Auto in die Stadt und wieder zurück. Als visuelle Klammer erleichtern die abstrahierten Markierungen nicht nur die Orientierung im Parkhaus selbst, sondern bilden gleichzeitig ein flexibles Designsystem, das von der App über die Bekleidung bis hin zur Werbung in unveränderter Prägnanz eingesetzt werden kann.

Die ebenfalls von Evoq entwickelte und programmierte Website zeichnet sich durch eine optimierte User Experience und zahlreiche Zusatzfunktionen aus. So stehen neben Echtzeitinformationen über verfügbare Parkplätze weitere Services wie Begleitservice, Schirmverleih oder Routenplaner zur Verfügung.

Das neue Branding ermöglicht allen zentralen Stakeholdern, aktuelle Informationen sowie Dienstleistungen und Angebote effizient und konsistent zu kommunizieren. So wird jeder Besuch in der Zürcher Innenstadt noch komfortabler. (pd/wid)