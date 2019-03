Y&R Wunderman: Boots Hearingcare als Neukunde gewonnen

Boots ist die grösste Drogeriemarktkette im Vereinigten Königreich. Als integraler Bestandteil der grösseren Filialen ist das Tochterunternehmen Boots Hearingcare für Millionen Briten seit vielen Jahren die erste Anlaufstelle beim Kauf von Hörgeräten.

Für Boots Hearingcare war es laut Mitteilung von Y&R Wunderman ein «naheliegender Schritt, auf die bewährte Expertise aus Zürich zurückzugreifen». Y&R Wunderman hatte in der Vergangenheit bereits verschiedene digitale Projekte mit Sonova «zu deren vollster Zufriedenheit umgesetzt».



Basierend auf dem der Konsumenten bekannten Corporate Design von Boots wurde ein digitales, multidevice-optimiertes Kundenerlebnis geschaffen, welches in das Sonova Backend System integriert ist, gleichzeitig aber seine Eigenständigkeit bewahren kann, heisst es in der Mitteilung. Kentico EMS heisst das System der Wahl. Ein benutzerfreundliches und übergreifendes CMS, das eine Reihe an Tools für digitales Marketing bietet.

Die Website leitet die Kundschaft intuitiv durch die verschiedenen Entscheidungsprozesse vor dem Kauf. Das spart den von Hörverlust Betroffenen Zeit und Mühe. Des Weiteren ermöglichen Extras wie interaktive Produktvergleichstabellen, eine Hörtest-Entscheidungshilfe, ein Produkttyp-Finder sowie ein Terminvereinbarungs-Tool eine positive User Experience.

Verantwortlich bei Boots Hearingcare: Jack Dinmore (Head of Digital); verantwortlich bei Y&R Wunderman: Joas Landis (Senior Account Director), Jessica Otto (Account Manager), Diego Martinez (Experience Designer), Matthias Meier (UX/UI Design), Umur Ak (Software Engineer) (pd)