Noviv Mobility bietet für den Bereich der individuellen Mobilität sowohl Handels- und Service-Dienstleistungen als auch neue Mobilitätskonzepte an. Das Unternehmen, das Teil der Amag Group ist, beauftragte die Heads Corporate Branding mit der Gestaltung seines Markenauftritts, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der Name Noviv komme vom «nov» (rätoromanisch) = neu, frisch, jung, und «viv» = lebe (rätoromanisch «viver»). Heads entwickelte das entsprechende Brand Design. Ein dynamisches «N» soll als markantes Gestaltungsmerkmal dienen, das im Logo und als Monogramm eingesetzt wird. Die gewählte Bildwelt zeige die Mobilitätslandschaft in urbanen Lebensräumen, die den von Noviv Mobility vertriebenen Innovationen einen Auftritt in einer lebendigen und nicht technisch-kühlen Tonalität bieten sollen. Das Petrol als Unternehmensfarbe runde dabei das Erscheinungsbild ab.

Noviv Mobility vertreibt in der Schweiz das Leichtelektrofahrzeug Microlino und führt mit dem US-Hersteller Lucid Motors eine Partnerschaft im Bereich Karosserie und Lack. Seit diesem Februar ist das Mobilitätsunternehmen auch Betriebs- und Verkaufspartnerin des Schweizer Start-up Loxo, dem Hersteller des ersten selbstfahrenden Warentransporters.

«Heads hat es verstanden, für uns ein Erscheinungsbild zu entwickeln, dass sich ganz in den Dienst der Pionierunternehmen stellt, die wir als Vertriebs- und Servicepartner mit Leidenschaft unterstützen», so Thierry Juilland, Noviv-Geschäftsführer, gemäss Mitteilung. (pd/yk)