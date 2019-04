Das Start-up Embotech entwickelt zukunftsweisende Entscheidungslösungen im Bereich Mobilität, Energie und Raumfahrt. MetaDesign hat die Strategie und den Auftritt der Marke realisiert, heisst es in einer Mitteilung dazu. Der Name Embotech stehe für embedded optimization technologies – und für ein interdisziplinäres Team von Ingenieuren, Programmieren und Visionären. Das Spin-off des ETH Zürich Automatic Control Laboratory sei in der Lage, basierend auf mathematischen und physikalischen Formeln Situationen zu beschreiben und Lösungen zu finden.

MetaDesign hat in enger Zusammenarbeit die Strategie und das Design für die Marke Embotech entwickelt. Die geschärfte Strategie definiere ein klares Selbstverständnis nach innen und aussen, schreibt MetaDesign. Der Auftritt erlaube Embotech, sich im Markt klar zu positionieren und gerade gegenüber Entwicklungsabteilungen namhafter Unternehmen zukunftsweisender Industrien profiliert zu kommunizieren. Der neue Auftritt kommt in den nächsten Wochen und Monaten in verschiedenen digitalen und physischen Anwendungen zum Ausdruck.

«Bisher haben wir uns über unser Angebot definiert. Mit der neuen Marke haben wir ein Profil, das unsere Kompetenz, unsere Leistung und Überzeugungen als Ganzes erfasst und abbildet», lässt sich Embotech-CEO Andreas Kyrtatos in der Mitteilung zitieren. (pd/wid)