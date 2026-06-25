Scholtysik: Brand-Refresh für Pax zum 150-Jahr-Jubiläum

Publiziert am 25.06.2026

Pünktlich zum 150-jährigen Bestehen lanciert Pax eine überarbeitete Markenwelt. Scholtysik zeichnet für die gesamte Konzeption verantwortlich – von der Informationsarchitektur der neuen Website über ein modulares Videokit bis hin zu einem animierten Logo mit eigenem Sound. Inhaltlich liegt der Fokus laut Mitteilung auf digitalen Touchpoints und Online-Abschlussstrecken für Versicherungsprodukte.

Beim Projekt kommt KI bei der Bildproduktion zum Einsatz: Scholtysik überführt visuelle Parameter in eine Prompt-Logik, um Bildmotive «schnell und kosteneffizient» zu erzeugen – so die Formulierung in der Mitteilung. Luzius Marbet, Leiter Marketing & Digital Sales bei Pax, lässt sich zitieren: «Wir gewinnen dank der cleveren Integration einer KI-gestützten Bildwelt an Effizienz und Geschwindigkeit in unserer täglichen Arbeit.»

Scholtysik wurde 1996 gegründet und betreut neben Pax unter anderem ETH Zürich, UBS und SBB. (pd/cbe)