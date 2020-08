«Build Smart» bietet intelligente Gesamtlösungen im Bereich der Energie- und Gebäudetechnik und verbindet die Bereiche Elektro, Heizung, Sanitär, Lüftung und Klima unter einem Dach, heisst es in einer Mitteilung. Für das Branding von «Build Smart» beauftragte Otto Fischer die Zürcher Brand-Designerin Catherine Martin. Sie entwickelte in den letzten Monaten den gesamten Markenauftritt – vom Logo bis zur Website.

Der neue Auftritt visualisiert laut Mitteilung «in räumlicher, von moderner Architektur inspirierter Form», dass «Build Smart» unter einem Dach alles miteinander verbinde. Er kommuniziere in statischer und animierter Form schnell und prägnant und komme on- und offline in diversen Anwendungen zum Einsatz.

Verantwortlich bei Otto Fischer: Roger Altenburger (Geschäftsführer), Pascal Grolimund (Leiter Marketing), Stefan Ruf (Leiter Kommunikation), Alessandro Buriola (Forschung und Entwicklung), Besjana Lokaj (Marketing), Patrizio Giordano (Programmierung), Bettina Rossi (Polygraf); verantwortlich bei Catherine Martin Art Direction: Catherine Martin (Gesamtverantwortung, Konzept, Art Direction und Brand Design); verantwortlich bei WebGarage: Reto Knödlseder (Support Programmierung). (pd/cbe)