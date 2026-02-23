M&: Brandingagentur baut Digitalkompetenzen aus

Publiziert am 23.02.2026

Mit dem Ausbau ihrer Digitalkompetenzen reagiert M& auf die wachsenden Kundenbedürfnisse an eine ganzheitliche, nutzerzentrierte Markenführung, schreibt M& in einer Medienmitteilung. Im Fokus stehen dabei strategische Markenarbeit, digitales Storytelling sowie die konsequente Ausrichtung auf User- und Customer-Experience entlang aller digitalen Touchpoints. Per Anfang Jahr hat die Brandingagentur ihre Digitalkompetenz ausgebaut. Neu arbeiten Joëlle Lambaré und Leonita Kodra für M&.

Joëlle Lambaré hat Wirtschaftspsychologie studiert und bringt Erfahrung in Brand Strategy und digitalem Storytelling mit. Sie entwickelt Markenpositionierungen, die inhaltlich tragen und übersetzt komplexe Themen in klare, nachvollziehbare Sprache als Grundlage für konsistente Kommunikation über alle digitalen Kanäle hinweg.

Leonita Kodra hat ebenfalls Wirtschaftspsychologie studiert und bringt Erfahrung in Brand Strategy sowie User- und Customer-Experience mit. Ihr Fokus liegt darauf, digitale Auftritte aus Sicht der Nutzerinnen und Nutzer zu denken, damit Digitalkanäle nicht nur gut aussehen, sondern im Alltag funktionieren.

Mit dieser Verstärkung verbindet M& strategische Klarheit mit digitaler Umsetzungsstärke und schafft für Unternehmen Markenauftritte, die verständlich sind, genutzt werden und langfristig Bestand haben.

Die Brandingagentur arbeitet für Unternehmen wie die Universität Zürich, die Mobiliar oder Localsearch. (pd/nil)