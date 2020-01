Brexit: Brüsseler Metro verabschiedet Briten

Zum Abschied der Briten aus der EU hat die Brüsseler Verkehrsgesellschaft ihre Haltestellen mit britischem Bezug ins Bild gesetzt: In einem kurzen Film im Internet erscheinen die Stationen Liverpool, Churchill, Dover, Darwin, Engeland, Lancaster, Stephenson und Montgomery auf dem Plan der Metro-, Tram und Buslinien. Dazu ertönt eine melancholische Musik.







Das Video endet mit einer ironischen Warnung: «Mind the gap when leaving», also auf Deutsch etwa: «Vorsicht an der Bahnsteigkante beim Austritt». (sda/dpa/lol)