Uvek: Bundesrat Rösti ernennt Kommunikationschefin

Bundesrat Albert Rösti ernannte Franziska Ingold zur Kommunikationschefin seines Departements. Das gab das Uvek am Montag bekannt. Ingold tritt ihre Stelle am 1. Juli an. Sie folgt auf Anetta Bundi, die per Anfang März ins BAG wechselte.

Die künftige Uvek-Kommunkationschefin verfügt über ein breites Netzwerk in Politik und Gesellschaft, schreibt das Departement in einer Medienmitteilung. Seit 2018 arbeitet Ingold selbständig im Bereich Kommunikation, dabei hat sie diverse Unternehmen unterstützt und begleitet, unter anderem die Universitätsklinik Balgrist.

Davor war sie als Leiterin Kommunikation und Marketing bei der Insel Gruppe AG und als Redaktorin und Produzentin diverser Newssendungen von Schweizer Fernsehen SRF tätig. So war Ingold unter anderem stellvertretende Redaktionsleiterin der Arena, sowie kurzzeitig Italien-Korrespondentin.

Franziska Ingold hat an der Universität Bern Philosophie studiert und schliesst demnächst einen Master in Corporate Communication Management ab. (pd/nil)