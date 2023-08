Dachcom Digital: Bundesverwaltungsgericht in neuem Kleid

Im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung hat das Bundesverwaltungsgericht auch seinen Webauftritt unter die Lupe genommen. Das Ergebnis: eine neue Webseite mit modernem Design, erhöhter Nutzerfreundlichkeit und aktuellster Technologie. Der Relaunch wurde in Zusammenarbeit mit Dachcom Digital in Rheineck erstellt, wie es auf Anfrage heisst.

Kernziele des neuen Webauftritts des Bundesverwaltungsgerichts waren die Anpassung des Designs sowie eine Steigerung der Übersichtlichkeit, heisst es in der Mitteilung. So verringerten die Projektverantwortlichen die Anzahl der Inhaltsseiten um mehr als die Hälfte. Im Vergleich zur Vorgängerversion nutzt die Webseite des BVGer neu die gesamte Breite des Bildschirms, was sich vor allem für die ausdrucksstarken Headerbilder lohnt. Aber auch technologisch ist im Relaunch einiges passiert. Module für die Medienmitteilungen, den Blog, die Referenzurteile oder das Personalverzeichnis vereinfachen nicht nur die Verwaltung der Inhalte, sondern helfen auch beim schnelleren Finden der gewünschten Informationen.

Projektleiter Lukas Würmli, Spezialist digitale Kommunikation am BVGer, ist stolz auf das Endprodukt: «Es ist uns gelungen, eine Webseite für unser Gericht zu bauen, die modern und zugleich seriös daherkommt.»

Wenige Wochen vor dem Go-Live der Webseite wurde auch die neue Entscheiddatenbank des BVGer «enthüllt». Das Service Center Informatik überarbeitete die Suchoberfläche und goss die Datenbank in ein zeitgemässes Design. Der wichtigste Kommunikationskanal des Gerichts ist über die Startseite der neuen Webseite unter www.bvger.ch abrufbar. (pd/wid)