Agenturübernahme: C-Matrix übernimmt Pixels

Die Zürcher PR-Agentur C-Matrix Communications übernimmt die Luzerner Digitalagentur Pixels. Damit wolle man die Kommunikations- und Marketingberatung um die Leistungsfelder Digital Innovation, Digital Advertising und User Experience verbreitern, heisst es in der Mitteilung dazu.

Die Teams von C-Matrix und Pixels seien in der über dreijährigen Zusammenarbeit für regional, national und international tätige Kunden zusammengewachsen. Jetzt übernimmt die PR-Agentur das Digitalunternehmen ganz, wie es in einer Mitteilung heisst. Pascal Arnold führt die Digital Unit und bleibt Miteigentümer; der Name Pixels verschwindet.



«Wir sind überzeugt, unsere Auftraggeber in der neuen Aufstellung noch leistungsfähiger, vielseitiger und flexibler unterstützen zu können», wird Alfred Köcher, Gründer und Geschäftsführer von C-Matrix, in der Mitteilung zitiert. «Unsere ausgewiesenen Kompetenzen in der digitalen Kommunikationsstrategie, Advertising und UX ergänzen das breit abgestützte Angebot von C-Matrix perfekt. So können wir gemeinsam die vielseitigen Kundenbedürfnisse abdecken – analog wie digital», ergänzt Pascal Arnold.



Das Digital-Team wächst bereits seit dem 1. Juni und wird im Bereich Interaction Design ausgebaut, wie es heisst. (pd/wid)