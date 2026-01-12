Havas Switzerland: Cailler lanciert neue Website

Publiziert am 12.01.2026

Cailler liess seine digitale Präsenz überarbeiten. Die neue Website ging Anfang Januar 2026 online. Das Projekt umfasste eine Neustrukturierung der Seite sowie eine Anpassung an die aktualisierte Markenidentität des Unternehmens, wie die Agentur Havas Switzerland in einer Medienitteilung schreibt.

Ein Schwerpunkt lag auf der inhaltlichen Neugestaltung. Havas Creative überarbeitete bestehende Inhalte und entwickelte neue Formate. Neu hinzugekommen ist eine Seite über das Unternehmen, die als Scroll-Erfahrung konzipiert wurde und Informationen zu den Aktivitäten der Marke darstellt.





Die überarbeitete Website soll unter anderem den Zugang zu Rezepten, Produktinformationen und Unternehmensinhalten vereinfachen. Die Navigation wurde für verschiedene Endgeräte optimiert.

Die Website ist mit anderen Kommunikationskanälen der Marke verknüpft, darunter CRM-Systeme und soziale Netzwerke.

Cailler wurde 1819 gegründet und gehört zu den ältesten Schweizer Schokoladenmarken. Die Produktion erfolgt seit 1898 in Broc im Kanton Freiburg. Das Unternehmen ist Teil des Nestlé-Konzerns.

Havas Switzerland beschäftigt an den Standorten Genf und Zürich rund 65 Mitarbeitende in den Bereichen Kreation, Medien, Kundenerlebnis und Sportmarketing. (pd/nil)