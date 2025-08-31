FutureBrand: Cailler packt das süsse Lächeln aus

Publiziert am 01.09.2025

Cailler macht ernst mit dem Lächeln. Zum 150. Jahrestag der Milchschokolade von Daniel Peter lanciert Nestlé Schweiz eine komplett neue Markenwelt für ihre traditionsreichste Schokoladenmarke. Das Herzstück: Ein fröhliches Lächeln, das künftig auf jedem «Täfeli» der Schokoladenseite prangt und sich durch die gesamte Verpackungsgestaltung zieht.

«In unserem Jubiläumsjahr 2025 beweisen wir einmal mehr, dass Cailler nicht nur die älteste bestehende Schweizer Schokoladenmarke ist, sondern auch eine der innovativsten und sympathischsten», wird Bruno Emmenegger, Leiter der Kategorie Schokolade bei Nestlé Schweiz, in einer Mitteilung zitiert. Die Neupositionierung soll mit der Kampagne «Pack dein Lächeln aus» ab 6. Oktober schweizweit verankert werden – inklusive einer ungenannten Überraschung.

Die visuelle Neugestaltung setzt auf heitere und lebhafte Farben, während das Markenlogo eine frischere weisse Typografie erhält – inspiriert von der Schweizer Milch, ergänzt durch das Gründungsjahr 1819. Das Design soll die besondere Verbindung Caillers zur Milchschokolade unterstreichen und die Freude am Schokoladengenuss visualisieren.

Parallel zur neuen Markenwelt bringt Cailler drei Produktneuheiten auf den Markt: Die Branche gibt es neu als Crunchy-Caramel-Variante, nachdem die entsprechende Tafel 2023 erfolgreich eingeführt wurde. Die neue «Choco-Nut»-Tafel mit Haselnussfüllung und Kakaokeksstücken ergänzt das gefüllte Sortiment. Zudem wird die beliebte Kooperation mit Kambly um eine 100-Gramm-Tafel der Milchschokolade mit Petit Beurre erweitert.

Die neue Markenidentität wurde durch FutureBrand Paris entwickelt, die Kommunikationskampagne von Scholz & Friends Zürich, wie es auf Anfrage heisst.

Die Markenentwicklung ist Teil der Wachstumsstrategie von Nestlé Schweiz, die verstärkt in ihre Kultmarken investiert. Die neue Markenwelt wird schrittweise in den Verkaufsstellen eingeführt, die drei neuen Produkte sind ab sofort erhältlich. (pd/cbe)