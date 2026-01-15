15.01.2026

Zense

Cargo-Box wird zum Strategie-Maskottchen

Die Beratungsfirma hat für das Schweizer Unternehmen Avosano eine Strategie-Kommunikation entwickelt, die auf Storytelling setzt. Im Zentrum steht «Avolino», eine Figur mit Gesicht und Persönlichkeit, die aus einer alltäglichen blauen Cargo-Box entstanden ist.
Avolino, die blaue Box von Avosano, führt die Mitarbeitenden durch die neue Strategie. (Bilder: zVg)
Publiziert am 15.01.2026

Avosano entstand vor einem Jahr aus dem Zusammenschluss von Amedis-UE AG, Voigt AG und Voigt Industrie Service AG. Das Unternehmen beliefert Apotheken und Spitäler in der Schweiz.

Zense strukturierte und formulierte die Avosano-Strategie in einem kollaborativen Prozess. Aus Mission, Zielen und Vision entstand laut einer Mitteilung eine Heldengeschichte mit der Cargo-Box «Avolino» als Hauptfigur. Der Alltagsgegenstand wurde als Gesamtvisualisierung, Erklärfilm, Poster und Leporello umgesetzt. Die 800 Mitarbeitenden lernten Avolino in Townhall-Meetings kennen und erhielten zum ersten Geburtstag von Avosano eine 3D-gedruckte Version.

«Ein Zusammenschluss ist für Mitarbeitende herausfordernd. Umso schöner, dass sie in Avolino einen gemeinsamen Nenner gefunden haben», wird Arnaud Delaloye, Head of Marketing der Avosano Group, in der Mitteilung zitiert. (pd/cbe)

Credits

Verantwortlich bei Avosano: Arnaud Delaloye (Head of Marketing, Avosano Group); verantwortlich bei Zense: Sasha Müller (Account Managerin & Consultant).


