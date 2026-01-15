Zense: Cargo-Box wird zum Strategie-Maskottchen

Publiziert am 15.01.2026

Avosano entstand vor einem Jahr aus dem Zusammenschluss von Amedis-UE AG, Voigt AG und Voigt Industrie Service AG. Das Unternehmen beliefert Apotheken und Spitäler in der Schweiz.

Zense strukturierte und formulierte die Avosano-Strategie in einem kollaborativen Prozess. Aus Mission, Zielen und Vision entstand laut einer Mitteilung eine Heldengeschichte mit der Cargo-Box «Avolino» als Hauptfigur. Der Alltagsgegenstand wurde als Gesamtvisualisierung, Erklärfilm, Poster und Leporello umgesetzt. Die 800 Mitarbeitenden lernten Avolino in Townhall-Meetings kennen und erhielten zum ersten Geburtstag von Avosano eine 3D-gedruckte Version.

«Ein Zusammenschluss ist für Mitarbeitende herausfordernd. Umso schöner, dass sie in Avolino einen gemeinsamen Nenner gefunden haben», wird Arnaud Delaloye, Head of Marketing der Avosano Group, in der Mitteilung zitiert. (pd/cbe)