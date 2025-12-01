Samsung Electronics: Casari verantwortlich für Schweiz und Österreich

Publiziert am 01.12.2025

Wie Samsung in einer Medienmitteilung schreibt, hat Casari die Leitung von Samsung Schweiz und Samsung Österreich per 1. Dezember 2025 übernommen. Er folgt auf Trevor Lee, der die beiden Niederlassungen des südkoreanischen Unternehmens seit 2023 leitete.

Als Präsident an der Spitze der Niederlassungen übernimmt Dario Casari neu die Geschäftsführung für Schweiz und Österreich und verantwortet weiterhin das Mobile Business beider Länder. Dario Casari ist seit 2007 Teil von Samsung Schweiz und leitet seit 2019 als Country Manager die Geschäfte im Schweizer Markt. Zudem war er zuletzt als Senior Vice President für das Mobile Business in der Schweiz und Österreich zuständig.



Die Ernennung zum Präsidenten würdige seinen langjährigen Einsatz, sein fundiertes Marktverständnis und seine starke Führung, schreibt Samsung. (pd/nil)