Suva: Caspar van de Ven wird Mediensprecher

Publiziert am 30.10.2024

Die Suva hat ihr Medienteam mit Caspar van de Ven verstärkt. Er ist im Newsroom der Suva neu als Mediensprecher des grössten Unfallversicherers der Schweiz tätig.

Van de Ven hat seine Tätigkeit als Mediensprecher bei der Suva in Luzern Mitte Oktober aufgenommen, wie es in einer Mitteilung heisst. Er werde im Newsroom der Suva einen Schwerpunkt auf die Betreuung der Medienaktivitäten und -anfragen in den Themengebieten Prävention (Arbeits- und Freizeitsicherheit) und Gesundheitsschutz legen.

Der 38-Jährige arbeitete zuvor zehn Jahre als Journalist. Bei Radio Pilatus, Tele 1 und PilatusToday war Caspar van de Ven unter anderem als Redaktor, Produzent, Nachrichtensprecher und Tagesverantwortlicher tätig. Er hat am MAZ, Institut für Journalismus und Kommunikation, die Diplom-Ausbildung Journalismus und den Lehrgang Redaktionsmanagement absolviert sowie eine Weiterbildung in Medienarbeit besucht.

Der Mediendesk der Suva setzt sich aus folgenden Personen zusammen: Simone Isermann (Schwerpunkt Finanzen und Strategie, Schadenmanagement und Rehabilitation), Caspar van de Ven (Schwerpunkt Arbeits- und Freizeitsicherheit), Nadia Gendre (Schwerpunkt Romandie) und Regina Pinna-Marfurt (Schwerpunkt Tessin). (pd/cbe)