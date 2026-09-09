Forum: Caterina Melliger wird Chefredaktorin

Publiziert am 09.09.2026

Der Stiftungsrat des Forums hat Caterina Melliger zur neuen Chefredaktorin gewählt, teilt die katholische Kirche im Kanton Zürich mit. Zuletzt war sie Chefredaktorin des Magazins Wir Eltern, dessen Verlag im Mai Konkurs gemeldet hatte (persoenlich.com berichtete). Davor leitete sie das Fachmagazin Miss Moneypenny. Sie arbeitete zudem für SwissICT, das Laufbahnzentrum der Stadt Zürich sowie für verschiedene Zürcher überregionale Tages- und Wochenmedien. Sie hat an der Universität Zürich Geschichte, Kunstgeschichte und spanische Literaturwissenschaft studiert.

Melliger übernimmt die publizistische Leitung des Magazins der Katholischen Kirche im Kanton Zürich im Oktober 2026 und tritt damit die Nachfolge der bisherigen Co-Chefredaktoren Thomas Binotto und Veronika Jehle an. Der Wechsel erfolgt, nachdem Binotto eine neue Aufgabe innerhalb der Organisation übernommen hatte. Mit Veronika Jehle sei der Stiftungsrat im Gespräch über ihren künftigen Aufgabenbereich in der Redaktion des Forums, präzisiert der Leiter Kommunikation auf Anfrage.

Der Stiftungsrat dankt der bisherigen Co-Redaktionsleitung für ihren Einsatz. Mit der Neuausrichtung des Magazins und dem Ausbau der digitalen Angebote hätten sie wichtige Grundlagen für die Zukunft des Forums geschaffen. 2025 lancierte die katholische Kirche im Kanton Zürich das Monatsmagazin Forum und baute einen digitalen Hub auf. (pd/spo)