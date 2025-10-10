Ströbele: Cavelti übernimmt und sichert die Nachfolge

Publiziert am 10.10.2025

Die Cavelti AG aus Gossau wird per 1. Januar 2026 die neue Inhaberin der Ströbele AG in Romanshorn. Dieser Schritt ist Teil einer Nachfolgelösung für die bisherigen Inhaber, Andrea und Stefan Ströbele. Alle 24 Mitarbeitenden in Romanshorn werden übernommen, und die Ströbele AG bleibt als eigenständiges Unternehmen bestehen.

Als neuer Geschäftsführer wird der Kommunikationsfachmann Markus Wilda ab dem 1. April 2026 die operative Leitung übernehmen, wie es in einer Mitteilung heisst. Die bisherigen Inhaber, Andrea und Stefan Ströbele, bleiben bis Ende 2027 im Unternehmen tätig, um eine schrittweise Übergabe ihres Know-hows zu gewährleisten. «Mit der Cavelti AG haben wir einen Partner gefunden, der unsere Werte und unsere Leidenschaft für Kommunikation teilt – und zugleich versteht, was regionale Verbundenheit bedeutet», werden die beiden in der Mitteilung zitiert.

Für die Kundinnen und Kunden soll sich nichts ändern: Alle laufenden Verträge behalten ihre Gültigkeit, und die Ansprechpersonen bleiben dieselben. Auch die Lokalzeitung Seeblick wird wie gewohnt weiter publiziert. Künftig sollen die Kunden von zusätzlichen Leistungen aus dem Portfolio der Cavelti AG profitieren können.

Claudio Cavelti, Geschäftsführer und Inhaber von Cavelti, erklärt, man wolle Ströbele Kommunikation gezielt zu einem Kompetenzzentrum für Verlags- und Agenturdienstleistungen im Thurgau ausbauen und den Standort Romanshorn langfristig stärken.

Die Ströbele AG entwickelte sich von einer 1919 gegründeten Druckerei zu einem Full-Service-Anbieter mit heute 24 Mitarbeitenden. Die Cavelti AG ist ein in fünfter Generation geführtes Medienunternehmen mit rund 60 Mitarbeitenden und hat sich von einer traditionellen Druckerei zu einem integrierten Kommunikationsdienstleister entwickelt. (pd/cbe)