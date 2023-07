HR Today: Chefredaktorin Corinne Päper nimmt den Hut

Corinne Päper, Chefredaktorin von HR Today, verlässt Alma Medien per Ende Juli. Im September wechsle sie zu Pro Velo Schweiz, wo sie die Co-Redaktion der Mitgliederzeitschrift übernehme, wie sie persoenlich.com mitteilte.

«Mir macht es Spass, etwas Neues aufzubauen, neue Menschen kennenzulernen und über ein Thema zu schreiben, das mich begeistert. Und genau das kann ich als Co-Redaktorin bei Pro Velo Schweiz, in dem ich mich mit der Verkehrswende und den Anliegen von Alltags-Velofahrerinnen und -fahrern auseinandersetze», so die 51-Jährige auf Anfrage. «Ausserdem freut es mich, die Print- mit der Onlinewelt zu verknüpfen und mir das hierzu notwendige Fachwissen anzueignen.»

Päper startete im Dezember 2013 als Redaktorin bei HR Today, im Mai 2018 wurde sie Chefredaktorin. Auf die Frage, was sie nach diesen zehn Jahren mitnehme, antwortete sie: «Die Gelassenheit, dass alles lösbar ist. Auch wenn es zu Unvorhersehbarkeiten kommt und man manchmal improvisieren muss. Ausserdem, dass man von anderen lernen kann und sich jede und jeder dort einbringen sollte, wo ihre oder seine Stärken liegen. Dann ist man als Team wirklich gut unterwegs.»

Nach einer kaufmännischen Grundausbildung bildete sich Päper weiter in Betriebswirtschaft sowie Corporate Communications. Sie arbeite in der Kommunikation bei der Klinik für Schlafmedizin Zurzach, dem Schweizerischen Verband für Absolventen Höherer Fachschulen ODEC sowie der deutschen Klinikgruppe Ameos. Bei HR Today erlernte sie das journalistische Handwerk und bildete sich parallel dazu an der Journalistenschule MAZ weiter. (cbe)