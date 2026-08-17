RefLab: Cheyenne Mackay hostet Podcast über Religion

Publiziert am 17.08.2026

Mit «Sapperlot» lanciert RefLab – die digitale Plattform der reformierten Kirche des Kantons Zürich – einen Podcast, der sich alltagsnahen Fragen rund um Religion und Christentum widmet. Die erste Folge ist seit Montag abrufbar, teilt RefLab mit.

Als Hosts fungieren die Pfarrerin und Pädagogin Sarah Staub sowie die Podcast-Expertin Cheyenne Mackay, die sich selbst als «wahrscheinlich Atheistin» bezeichnet. Mackay war bis Ende 2025 bei der Podcastschmiede tätig und hat den «Swiss Podcast Award 2025» erhalten.

Mackay beschreibe den Podcast als eine Art Experiment: Sie wolle verstehen, warum Religion und Christentum Menschen bis heute wichtig seien. «Sapperlot» richte sich laut RefLab nicht ausschliesslich an religiöse Personen. Der Podcast wolle zeigen, dass über Glauben gesprochen werden könne, ohne anderen eine Weltanschauung aufzudrängen.

Beide Hosts bringen Erfahrung im Podcast-Bereich mit: Cheyenne Mackay konzipiert und coacht verschiedene Audioformate, gewann 2025 den Suisse Podcast Award und ist unter anderem Host des Elternpodcasts «Rotzphase». Sarah Staub hat bereits mehrere Podcast-Projekte realisiert, darunter ein Advents-Hörspiel für Kinder. Zudem ist sie Co-Host der RefLab-Podcasts «Holy Embodied» und «The Holy Club». (pd/spo)