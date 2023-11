Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom 22. November 2023 mit Christian Martin den bisherigen Vizepräsidenten der Eidgenössischen Kommunikationskommission (ComCom) zum neuen Präsidenten ab Januar 2024 gewählt. Die bisherige Präsidentin, Adrienne Corboud Fumagalli, scheidet nach der maximalen Amtszeit von 12 Jahren aus der Kommission aus. Zur neuen Vizepräsidentin hat der Bundesrat Stephanie Teufel und zum neuen Kommissionsmitglied Christine Benesch gewählt.

Nach der maximalen Amtszeit von 12 Jahren scheidet die aktuelle Präsidentin der ComCom, Adrienne Corboud Fumagalli, per Ende Jahr aus der Kommission aus. Die ComCom dankt der scheidenden Präsidentin für ihr langjähriges, grosses Engagement für die Telecom-Regulierung, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der Bundesrat hat den heutigen Vizepräsidenten der ComCom, Christian Martin, per 1. Januar 2024 zum Präsidenten ernannt. Als Elektroingenieur HTL, langjähriger General Manager von Cisco Switzerland und Managing Director Alps (Schweiz und Österreich) bei Google Cloud verfüge Martin sowohl über herausragende Kenntnisse der technologischen Entwicklung als auch der wirtschaftlichen Zusammenhänge in der Telecom-Branche, heisst es weiter. Christian Martin ist Inhaber der Martin Engineering AG, welche Software für die digitale Verwaltung von Zahnarzt-Praxen entwickelt.

Zur neuen Vizepräsidentin hat der Bundesrat Stephanie Teufel ernannt, die seit 2017 der ComCom angehört. Als promovierte Informatikerin und emeritierte Professorin an der Universität Fribourg für Management der Informations- und Kommunikationstechnologien verfüge Teufel über vielfältige und profunde Branchenkenntnisse, heisst es.

Weiter hat der Bundesrat ein neues Kommissionsmitglied gewählt, welches die ComCom ab dem 1. Januar 2024 ergänzen wird: Es handelt sich um die Ökonomin Christine Benesch. Sie hat im Bereich Medienökonomie doktoriert, war Assistenzprofessorin an der Universität St. Gallen und gibt als Dozentin für VWL Kurse in Verhaltensökonomik und Wirtschaftspolitik an der Hochschule für Wirtschaft Zürich (HWZ). Hauptberuflich ist Benesch bei der Firma Frentix GmbH tätig, welche E-Learning und E-Recruiting Software entwickelt. (pd/wid)