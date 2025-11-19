Brandpulse: Christina Widmann wird Creative Director

Publiziert am 19.11.2025

Brandpulse hat Christina Widmann als neue Creative Director und Strategic Designer engagiert, teilt die Zürcher Markenagentur am Mittwoch mit. Widmann verfügt über internationale Erfahrung in der Markenentwicklung und -führung mit Stationen in Berlin, Stuttgart, London und Chicago. In der Schweiz arbeitete sie bei Wirz, Process und zuletzt sieben Jahre bei Jung von Matt Brand Identity, wo sie als Executive Design Director das Designteam leitete und unter anderem das Redesign der Schweizerischen Post verantwortete.

Mit ihrer internationalen Erfahrung und ihrem strategischen Verständnis soll sie das Designteam der Agentur ausbauen und prägen, heisst es weiter. Widmann gestaltete in ihrer bisherigen Laufbahn Markenprojekte sowohl für Startups als auch für Grossunternehmen. (pd/spo)