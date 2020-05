Women in Business: Christine Maier moderiert die Women’s Talks

Women in Business, die Community für Frauen in führenden Positionen in der Schweiz, hat Christine Maier als Moderatorin für die Women’s Talks gewonnen. Darüber hinaus ist sie für die Themensetzung und Auswahl der Gäste mitverantwortlich.

Die Schweizer Kommunikationsexpertin, ehemalige Chefredaktorin und langjährige Chefin der Diskussionssendung «Club» freut sich auf ihre neue Aufgabe: «Die Mitgestaltung von Podiumsdiskussionen, mit solch einem vielfältigen Themenspektrum ist eine grosse Leidenschaft von mir.» Die Verantwortung für die Talks teilt sich Christine Maier mit Claudia Coninx-Kaczynski, Verwaltungsrätin der Swisscontent AG, dem Mutterhaus von Women in Business. Sie wird ihr Engagement in Zukunft intensivieren. «Die Zielgruppe, die wir mit unserer Community ansprechen, liegt mir persönlich sehr am Herzen. Daher möchte ich dazu beitragen, unsere Veranstaltungen weiter zu optimieren», sagt sie.

Die nächste Women’s-Talks-Veranstaltung findet am Montag, 24. August in Bern statt, zum Thema Reisen.