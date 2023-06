Berner Kommunikationspreis: Christine Wyss mit Preis ausgezeichnet

Christine Wyss, die Co-Leiterin des Festivals Buskers Bern, erhält den 13. Berner Kommunikationspreis. Sie ist über die Jahre zum unverkennbaren Sprachrohr des Festivals geworden. Die Berner Public Relations Gesellschaft (BPRG) hat Wyss nun für ihre charmante und zugleich schlagfertige Kommunikation ausgezeichnet, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Preisverleihung fand am Dienstagabend im Schlachthaus Theater Bern statt. Berner Schriftsteller und Kabarettist Christoph Simon moderierte wurde der Anlass vom. Buskers Bern wird seit 20 Jahren von einem engagierten Team auf die Beine gestellt. Christine Wyss ist von Beginn an mit dabei.

«Selten wird bei einem Grossanlass so direkt, eloquent und zugleich sympathisch kommuniziert», wird Abhinay Agarwal, Vorstandsmitglied der BPRG, in der Mitteilung zitiert. «Der Vorstand ist vom Engagement, dem professionelle Auftreten und der Authentizität sehr beeindruckt.» Für diese Leistung hat das BPRG Christine Wyss den Berner Kommunikationspreis 2023 verliehen.

Die BPRG vergibt gemäss Mitteilung jedes Jahr den Kommunikationspreis an eine Persönlichkeit, die ohne entsprechende Fachausbildung aussergewöhnliche kommunikative Leistungen erbringt. Die Preisträgerin oder Preisträger erhält ein eigens angefertigtes Werk, das in diesem Jahr im Rahmen eines internen Wettbewerbs von einer Studentin der Schule für Holzbildhauerei in Brienz gestaltet wurde. (pd/yk)