Tamedia: Christoph Burbes mit neuem Mandat in Deutschland

Mit ihrem Stellenantritt als Tamedia-CEO im Oktober 2023 brachte Jessica Peppel-Schulz einen externen Berater mit. Christoph Burbes unterstützt und begleitet seither die Geschäftsleiterin des Medienunternehmens bei der internen und externen Kommunikation zum strategischen Umbau. Peppel-Schulz und Burbes hatten in den gleichen Rollen schon früher zusammengearbeitet.



Nach dem Abgang von Philipp Kuhn leitete Burbes zudem vorübergehend die Unternehmenskommunikation von Tamedia, bis kürzlich mit Edi Estermann ein neuer Leiter diese Aufgabe übernahm.

Nun wurde bekannt, dass Christoph Burbes eine neue Aufgabe in Deutschland übernimmt. Ab Februar 2026 leitet er die Kommunikation von Die Medienanstalten. Das steht auf dem LinkedIn-Profil der Dachmarke der 14 Landesmedienanstalten Deutschlands. Diese beaufsichtigen die privaten elektronischen Medien in den Bundesländern.

«Bietet die Möglichkeit, die Zukunft aktiv mitzuprägen»

Gegenüber persoenlich.com bestätigt Burbes die neue Rolle in Deutschland. Für Die Medienanstalten wird er im Mandat als Selbständiger arbeiten. «Themen wie KI und andere Innovationen entwickeln sich rasant, verändern Geschäftsmodelle in Rekordtempo – und eröffnen zugleich neue Chancen. Die neue Aufgabe bietet die Möglichkeit, diese Entwicklungen im transparenten Dialog medienpolitisch verantwortungsvoll mitzugestalten und die Zukunft aktiv mitzuprägen», kommentiert Burbes seine neue Aufgabe gegenüber persoenlich.com.

Bei Tamedia bleibt er auch nach der Übernahme der neuen Aufgabe noch punktuell tätig und wird Jessica Peppel-Schulz und Edi Estermann unterstützen. «Ich habe und hatte eine sehr gute Zeit bei Tamedia – trotz der natürlich herausfordernden und dringend notwendigen Transformation, in der eine gute und ganzheitliche Kommunikation ein wichtiger Teil ist», teilt Christoph Burbes auf Anfrage mit.

Seine beruflichen Wurzeln liegen im Sportfernsehen

Vor seinem Engagement bei Tamedia war der gebürtige Saarländer in der Kommunikation für TV-Unternehmen, internationale Medienhäuser und in der Berliner Startup-Landschaft aktiv. So arbeitete Burbes für Condé Nast und begleitete die Markteintritte von Tech-Startups. Seine beruflichen Wurzeln liegen im Sportfernsehen beim Sender Sport1, respektive DSF. Später war er Pressesprecher des Privatsenders Das Vierte und stellvertretender Kommunikationsleiter von NBCUniversal Deutschland.