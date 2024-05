Migros: Christoph Rytz hat gekündigt

Christoph Rytz, Leiter Integrierte Kommunikation beim Migros-Genossenschafts-Bund, hat per Ende August 2024 gekündigt. Er bestätigte am Freitag auf Anfrage Informationen von persoenlich.com: «Ich habe mich Ende April nach fünf sehr ereignisreichen und erfüllenden Jahren entschieden, die Kommunikation der Migros-Gruppe zu verlassen», so Rytz. Das habe er Ende April auch seinen Kolleginnen und Kollegen so kommuniziert. «Ich will bewusst nochmals einen Schritt vorwärts machen in der persönlichen Entwicklung.»

Rytz verantwortet mit seinem Team die Kommunikation über alle strategischen Themen der Migros-Gruppe, von der Finanzkommunikation bis zu Themen wie der Urabstimmung über den Alkoholverkauf. Er ist seit 2019 in seiner aktuellen Funktion (persoenlich.com berichtete).

Lange gehegter Wunsch

Die nächste berufliche Etappe von Christoph Rytz ist noch offen. Aber: «Ich beabsichtige, einen langen gehegten Wunsch umzusetzen und mich mit 28 Jahren Erfahrung in der Unternehmenskommunikation als strategischer Kommunikationsberater selbstständig zu machen», so Rytz zu persoenlich.com. Diese Aufgabe interessiere ihn schon länger. «Jetzt wäre ein idealer Zeitpunkt dafür. Entschieden ist allerdings noch nichts, zunächst werde ich mich bis Ende August weiterhin voll für die Kommunikation der Migros-Gruppe einsetzen.»

Vor seiner Tätigkeit beim Migros-Genossenschafts-Bund leitete Rytz während drei Jahren den Bereich Corporate Communications des WWF Schweiz. Zuvor war er für die SBB tätig, namentlich während neun Jahren als Leiter Unternehmenskommunikation von SBB Cargo. Zudem arbeitete er während mehreren Jahren in der Kommunikation des globalen Logistikkonzerns Panalpina in der Schweiz und in Großbritannien und als freier Journalist. Rytz verfügt unter anderem über einen Abschluss als Executive Master of Science in Communications Management (EMScom) der Universität Lugano sowie einen Master of Arts der Universität Sussex in Grossbritannien.