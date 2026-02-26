Biennale di Venezia 2026: Clarissa Herbst kreiert Auftritt

Publiziert am 26.02.2026

Die langjährige Grafikerin des schweizweit bekannten Zürcher Clubs und Restaurant «Kaufleuten», Clarissa Herbst, kreiert den Auftritt der diesjährigen Biennale Venedig 2026 und ist damit für die grafische Identität der weltweit ältesten und renommiertesten Kunstausstellung zuständig. Dies vermeldet das «Kaufleuten».

Seit 1992 beim Kaufleuten dabei

Clarissa Herbst prägt die künstlerische Handschrift im «Kaufleuten» seit 1992, als sie zusammen mit dem inzwischen verstorbenen Weggefährten Jürg Leimbacher (Wuz) das erste Monatsprogramm gestaltete. Ihre Arbeit, die über drei Dekaden hinweg in stetem Dialog mit dem «Kaufleuten» entstand, hat in Zürich Kultstatus.

Was einst als aufwändige Handarbeit mit Abreibebuchstaben begann, entwickelte sich zu einer Design-Ikone. Gestylte, wilde, psychedelische Farbigkeit zeichnet sie mit einer Prise menschlicher Unvollkommenheit aus und macht sie so lebendig. Dieses Markenzeichen besticht durch seine Authentizität und höchste Wiedererkennung. Das ikonische Leporello-Programm im Wickelfalz-Format vereint die künstlerische Handschrift von Clarissa Herbst mit der klaren Agenda für das ganze «Kaufleuten»-Restaurant.

Anerkennung ihres aussergewöhnlichen Schaffens

Die Berufung durch die im vergangenen Jahr überraschend verstorbene Kuratorin Koyo Kouoh nach Venedig sei eine Anerkennung ihres aussergewöhnlichen Schaffens, so das «Kaufleuten». Gemeinsam mit dem mit ihr befreundeten Grafikdesigner und Art Director Alex Sonderegger verantwortet Clarissa Herbst das visuelle Konzept für das übergreifende Thema «In Minor Keys» der Biennale. Das Projekt, das in intensiver Teamarbeit mit fünf internationalen Kuratoren und dem Präsidium der Biennale entstanden ist, stelle höchste Anforderungen an die gestalterische Expertise und werde die internationale Designwelt prägen. (pd/ma)