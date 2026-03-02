Finews: Claude Baumann übernimmt neuen Posten

Publiziert am 02.03.2026

Das Unternehmen betreibt die Research- und Strategie-Plattform «Wealth Summit», die sich auf Studien, Analysen und Konferenzformate für Führungskräfte der Finanzbranche spezialisiert hat.

«Finews-Gründer Claude Baumann arbeitete bereits seit mehreren Jahren im Rahmen unserer Studien und Konferenzen mit Fin21 zusammen. Mit seiner Ernennung zum Chairman vertiefen wir diese Zusammenarbeit. Seine Medien- und Publikationserfahrung sowie sein Netzwerk in der Finanzbranche verstärken Fin21 enorm. Gemeinsam werden wir die WealthSummit-Plattform geographisch und inhaltlich weiterentwickeln», wird Chris Künzle, Gründer und CEO der Fin21 AG in einer Medienmitteilung zitiert.

Die Fin21 plant, die «Wealth Summit»-Plattform geografisch auszubauen. Neben der Schweiz und Europa stehen dabei die asiatischen Märkte Singapur und Hongkong im Fokus. (pd/nil)