House of Satoshi: Community-Plattform setzt auf Live-Podcast

Publiziert am 03.11.2025

Im Frühling wurde die Podcast-Strategie erweitert mit Formaten, welche die Community und Partner enger einbinden, schreibt House of Satoshi in einer Medienmitteilung. Dazu zählen die Live-Podcasts, die bereits zweimal im Zürcher Kino Frame stattfanden, beide Male ausverkauft und mit Warteliste.

Die erste Ausgabe im Mai 2025 entstand gemeinsam mit PostFinance, die zweite im Oktober 2025 mit der Luzerner Kantonalbank. Beide Partner nutzten die Gelegenheit, ihre Perspektive zu Bitcoin und Krypto in die Diskussion einzubringen. «Diese Form von Dialog schafft Nähe und Vertrauen, für das Publikum ebenso wie für die Marken, die daran teilnehmen», schreibt House of Satoshi.

Ein weiteres Element der Podcast-Strategie sind die Community-Episoden. Hörerinnen und Hörer können dazu ihre Fragen per WhatsApp-Sprachnachricht einsenden. Diese werden in der Sendung eingespielt und von Krypto-Expertinnen und -Experten beantwortet.

Die verschiedenen Podcast-Formate sind eng miteinander verbunden und bilden ein Kommunikationsökosystem, das auf Mehrfachnutzung und inhaltliche Tiefe setzt. Themen aus Podcasts werden zudem im Blog vertieft, im Newsletter weitergeführt und über Social Media oder persönliche Coachings individuell aufgegriffen. «Wir verfolgen seit Beginn einen konsequenten Community-Ansatz», wird Rino Borini, Gründer von House of Satoshi, in einer Medienmitteilung zitiert. «Unsere Inhalte entstehen aus echten Fragen. Die Community entscheidet, über welchen Kanal sie mit uns in Kontakt tritt. Das schafft Authentizität und Vertrauen, das sich nicht kaufen lässt. Unser Ansatz gibt uns recht: Wir wachsen auf allen Kanälen konstant zweistellig.»

Dino Giglio, Gründer der Podcast-Agentur Audiokanzlei, ergänzt: «Mit House of Satoshi arbeiten wir seit Jahren Seite an Seite. Es ist beeindruckend zu sehen, wie sie Community wirklich leben – kein Marketing-Bla, sondern echter Dialog. Genau so muss Audio heute funktionieren.»

Das Interesse an Bitcoin und Krypto wächst in der Schweiz spürbar. Immer mehr Menschen wollen verstehen, worum es wirklich geht, jenseits von Spekulation oder kurzfristigen Hypes. House of Satoshi macht dieses Wissen zugänglich und verbindet Technologie, Bildung und persönliche Begegnung. House of Satoshi denkt Community ganzheitlich: als Netzwerk, das sich über alle Kanäle entfaltet – vom Store an der Langstrasse bis direkt ins Ohr. (pd/nil)