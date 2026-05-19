Staffel Medien: Content Creation Agentur Marconivox gegründet

Publiziert am 19.05.2026

Die Agentur Marconivox bietet Leistungen in den Bereichen Video- und Audioproduktion, Social Media, Performance Marketing und Webentwicklung an, teilt sie in einer Mitteilung mit. Die Firma verfügt über eigene Studios für Video-, Foto- und Podcastproduktionen sowie über Ausrüstung für Produktionen beim Kunden vor Ort.

Geleitet wird die Agentur von Annette Weissbaum, die auch als stellvertretende Geschäftsleiterin der Staffel Medien tätig ist. Das Team umfasst Fachleute aus den Bereichen Content Creation, Projektmanagement, Online-Marketing, Fotografie, 3D-Entwicklung und Audio-Engineering.

Die Agentur ist eine Tochtergesellschaft der Staffel Medien AG. Zu den bisherigen Kunden zählen die Dinotronic AG, die Hebeco AG sowie die Zürcher Fachstelle zur Prävention des Suchtmittelmissbrauchs (ZFPS). (pd/spo)