ZFV

Cornelia Magnin wird Leiterin Kommunikation

Sie wechselt von der Schweizerischen Post und hat die Stelle im November angetreten.

Die letzten sechs Jahre war Cornelia Magnin als Businesspartnerin Kommunikation für die Bereiche Finanzen und Personal bei der Schweizerischen Post tätig. (Bild: zVg)