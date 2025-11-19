ZFV: Cornelia Magnin wird Leiterin Kommunikation

Die Genossenschaft ZFV-Unternehmungen (ZFV) hat Cornelia Magnin per 1.November zur Leiterin Kommunikation ernannt. Sie kommt von der und verantwortet neu die Unternehmenskommunikation des Schweizer Gastronomie- und Hotellerieunternehmens, teilt dieses mit.
Die letzten sechs Jahre war Cornelia Magnin als Businesspartnerin Kommunikation für die Bereiche Finanzen und Personal bei der Schweizerischen Post tätig. Davor verantwortete sie unter anderem die Unternehmenskommunikation von Scout24 Schweiz. Sie bringt Erfahrung in unterschiedlichsten Disziplinen der Corporate Communications mit – insbesondere im Thema Positionierungs- und Reputationsmanagement, Employer Branding, Content Management und Public Relations. (pd/spo)