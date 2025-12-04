04.12.2025

Midpoint Film

Corporate-Film mit KI-Tools produziert

Die Produktionsfirma lotet mit einem Imagefilm für die Consultingfirma Fiul die Möglichkeiten generativer KI aus. Von der Konzeption bis zur Musik entstand das 90-sekündige Video fast vollständig mit KI-Technologien.
Für das Rebranding der Consultingfirma Fiul hat Midpoint Film einen Corporate-Film produziert, der nahezu vollständig mit generativen KI-Technologien umgesetzt wurde. Konzept, Voice-over, Bildwelten und Musik entstanden laut einer Mitteilung mithilfe von Tools wie Suno, ElevenLabs sowie verschiedenen Bild- und Video-Generatoren.

Laut Midpoint Film erforderte jede Sequenz intensive Kuratierung, Tests und Anpassungen an die wöchentlich neu publizierten Tools. Das Projekt entstand im Rahmen der stärkeren Positionierung von Fiul im Bereich der künstlichen Intelligenz.

Die Produktionsfirma versteht den Film als Ausblick auf die mögliche Erweiterung des klassischen Filmhandwerks und als Ansatz, wie KI in kreative Prozesse integriert werden kann. (pd/cbe)

Credits

Verantwortlich bei Fiul: Nora Blaesy (Beraterin Geschäftsentwicklung & MarKom Managerin); verantwortlich bei Midpoint Film: Michael Schwendinger (Regie), Ellen Wolf (Producer), Noah Debbabi (Edit), Noah Debbabi, Michael Schwendinger (Prompting), Martin Linka (Sounddesign), Janic Halioua (Executive Producer).


