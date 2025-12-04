Publiziert am 04.12.2025

Für das Rebranding der Consultingfirma Fiul hat Midpoint Film einen Corporate-Film produziert, der nahezu vollständig mit generativen KI-Technologien umgesetzt wurde. Konzept, Voice-over, Bildwelten und Musik entstanden laut einer Mitteilung mithilfe von Tools wie Suno, ElevenLabs sowie verschiedenen Bild- und Video-Generatoren.

Laut Midpoint Film erforderte jede Sequenz intensive Kuratierung, Tests und Anpassungen an die wöchentlich neu publizierten Tools. Das Projekt entstand im Rahmen der stärkeren Positionierung von Fiul im Bereich der künstlichen Intelligenz.

Die Produktionsfirma versteht den Film als Ausblick auf die mögliche Erweiterung des klassischen Filmhandwerks und als Ansatz, wie KI in kreative Prozesse integriert werden kann. (pd/cbe)