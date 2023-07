Comvation: Cubetech wird übernommen

Die Digital- und Werbeagentur Comvation übernimmt ab sofort die Berner Digitalagentur Cubetech, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Kunden würden für Comvation stets im Mittelpunkt stehen. Durch die Übernahme von Cubetech habe die Agentur jetzt noch mehr Ressourcen, Zeit und Raum, um diesem Schwerpunkt weiterhin gerecht zu werden. Der Zusammenschluss bringe mehr Raum, insbesondere für neue innovative Inputs durch die Zusammenarbeit.

Comvation steht laut Mitteilung für lückenlosen Support und hohen Qualitätsanspruch in allen Projekten. Die Erhöhung der Ressourcen bedeute, dass Comvation noch mehr von dem anbieten kann, was sie als Digital- und Webagentur auszeichne, mit noch mehr Innovationskraft.

Neu stehen unter dem Dach der Comvation AG zwei Agenturen aus zwei Städten unter dem gleichen Management. Der Standort von Cubetech wird an einer neuen Adresse in Bern weitergeführt und Comvation ist weiterhin in Thun anzutreffen.

Cubetech-Gründer Christoph «Acki» Ackermann wechselt von seiner operativen Rolle bei der Digital-Agentur in den Verwaltungsrat von Comvation. (pd/yk)