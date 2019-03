Perikom: Cyril Meier zum neuen Präsidenten gewählt

Perikom, der Fachverein für Personalmanagement und Interne Kommunikation, wählte an seiner Generalversammlung vom Dienstag Cyril Meier einstimmig zum neuen Präsidenten. Er löst Matthias Mölleney ab, der weiterhin seine Tätigkeiten verfolgt als Geschäftsführer bei Peoplexpert und Leiter des Centers for Human Resources Management & Leadership an der Hochschule für Wirtschaft Zürich (HWZ). Ausserdem verbleibt Mölleney im Gremium bei Perikom. Das schreibt der Verein in einer Mitteilung.

Cyril Meier wirkt ist seit 2003 bei der HWZ und war bis 2017 in der Schulleitung tätig. «Den digitalen Wandel zu bestehen geht für jegliche Organisationen nicht ohne Strategien und Technologien», wird Meier zitiert. Als neues Mitglied des Vorstands von Perikom wurde Barbara Aeschlimann, Geschäftsführerin der Zürcher Gesellschaft für Personalmanagement, gewählt. Der Verein Perikom berät in den Bereichen Unternehmenskommunikation und Human Resources. (pd/log)