Dagmar Laub, Leiterin Unternehmenskommunikation bei der Zürcher Kantonalbank, hat sich entschieden, die Bank nach knapp neun Jahren zu verlassen, wie es in einer Mitteilung der Zürcher Kantonalbank heisst. Sie wechselt zur Schweizerischen Bankiervereinigung (SBVg) und verantwortet dort als Mitglied der Geschäftsleitung den Bereich Communications und Public Affairs.

«Ich bedaure es sehr, dass Dagmar Laub uns verlässt», so Urs Baumann, CEO der Zürcher Kantonalbank. «Ich habe die Zusammenarbeit mit ihr stets geschätzt und danke ihr für ihre grossartige Arbeit. Sie hat in all den Jahren die Kommunikation unserer Bank hervorragend geführt und diese zusammen mit ihrem Team permanent weiterentwickelt. Zu ihrem nächsten Karriereschritt gratuliere ich Dagmar herzlich und wünsche ihr alles Gute und viel Erfolg bei ihrer neuen Aufgabe.»

Verantwortung für Ausbau der Abteilung

Als Dagmar Laub im Januar 2015 zur Zürcher Kantonalbank kam, richtete sie laut Mitteilung die Unternehmenskommunikation neu aus und baute zugleich die Public Affairs Einheit auf. In den folgenden Jahren verantwortete sie die Kommunikation für zahlreiche reputationsrelevante Projekte wie den Abschluss des US-Steuerstreits, die Pandemie oder die GD-Nachfolgeplanung und hat diese erfolgreich umgesetzt. Im Jahr 2020 transformierte sie ihren Bereich in den Corporate Newsroom – die zeitgemässe digitale und agile Organisationsform für die Unternehmenskommunikation, heisst es weiter. Zuvor war sie bei Raiffeisen Schweiz in St. Gallen für die Gruppenkommunikation verantwortlich.

Bereiche werden zusammengelegt

Mit dem Austritt von Dagmar Laub per 30. September legt die Zürcher Kantonalbank die beiden Bereiche Marketing und Unternehmenskommunikation unter der Leitung von Jan-Hendrik Völker-Albert, Leiter Marketing und Markenführung, zusammen. Dies ermögliche eine optimale Nutzung der bestehenden Synergien und schaffe eine integrierte Marketing- und Kommunikationseinheit.

Dagmar Laub tritt ihr neues Amt per Anfang Oktober an. Sie wird damit Nachfolgerin von Silvan Lipp, der im Frühling zum Wirtschaftsdachverband Economiesuisse wechselte. Bis zum Amtsantritt von Laub führe Carina Schaller, Leiterin Politische Geschäfte, die Abteilung Communications & Public Affairs interimistisch weiter, so die SBVg. (awp/sda/pd/yk)