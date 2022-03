Violetta Digital Craft: Damit sich künftige Gäste wohlfühlen

BnB Switzerland muss sich gegen Riesen wie Booking.com und Airbnb behaupten. Violetta Digital Craft hat das Schweizer KMU beim Kampf David gegen Goliath unterstützt, wie es in einer Mitteilung heisst. In den vergangenen zwei Jahren habe die Agentur der Marke BnB Switzerland auf sämtlichen digitalen Kanälen ein komplett neues Gesicht gegeben. So wurde der Name angepasst (früher: Bed and Breakfast Switzerland), ein umfassendes Rebranding durchgeführt und ein neues Designsystem erschaffen. Zu Beginn des Prozesses definierte Violetta Digital Craft gemeinsam mit dem Kunden eine umfassende Inhaltsstrategie sowie den technologischen Rahmen des Projekts.

«Unser Ziel war es, aus den vorhandenen Mittel das Maximum herauszuholen – und wenn möglich noch etwas mehr», heisst es dazu in der Mitteilung. Während die internationale Konkurrenz auf der ganzen Welt präsent sei und seine Ressourcen einteilen müsse, könne sich BnB Switzerland voll und ganz auf den Schweizer Markt kümmern.

Bewährte Werte neu interpretiert

Zerstöre nicht, was funktioniert: Dieses Motto gilt laut Mitteilung auch für BnB Switzerland. Die rote Erkennungstafel, die in der Form eines Hausdachs an BnB-Unterkünften in der ganzen Schweiz hänge, sei weitherum bekannt. «Genau deshalb entschieden wir uns dazu, die besten Elemente aus dem bestehenden Auftritt zu übernehmen und diese einem umfassenden Facelifting zu unterziehen», so die Agentur.

Auf der neuen Website werden die User über «eine clevere Navigation» durch die verschiedenen Seiten geführt. «Das Besondere: Von jeder Seite werden wieder neue, attraktive Angebote angezeigt, die der Kunde direkt buchen kann», heisst es. Die Struktur sei anhand einer Keyword-Analyse und unter der Berücksichtigung der User-Experience entwickelt und aufgebaut worden.

Bei Bedarf können saisonale Geschichten, News und Tipps integriert werden. Dadurch bekommen die Angebote mehr Kontext und Tiefe. Zudem funktioniert jede «Kategorie» als separate Landingpage. So gibt es für die Kundinnen und Kunden nicht nur einen, sondern zahlreiche Einstiegsmöglichkeiten auf die Website von BnB Switzerland.

Die Website ist das Kernstück des Rebrandings, wie es auf Anfrage heisst. Dafür habe die Agentur Strategie, Konzept, Design und Gesamt-Projektleitung gemacht. Auch Plakate und Flyer stammen aus der Küche von Violetta Digital Craft.

Verantwortlich bei BnB Switzerland: Dorette Provoost (Geschäftsführerin), Jennifer Provoost (Stellvertretende Geschäftsführerin / Product Management); verantwortlich bei Violetta Digital Craft: Elias Emmenegger, Lukas Hausammann (Konzept, Design & Gesamtverantwortung); externe Partner: Hayloft IT (Applikation), Fourward (Google Ads). (pd/cbe)