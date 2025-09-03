03.09.2025

Amrize

Daniel Grotzky ist Sprecher für die Schweiz

Der Kommunikationsexperte arbeitet seit dem 1. September als Head of Swiss Communications and Global Engagement bei der Holcim-Spin-Off.
Amrize: Daniel Grotzky ist Sprecher für die Schweiz
Daniel Grotzky war zuvor unter anderem bei Roche tätig. (Bild: zVg)
Publiziert am 03.09.2025

In seiner neuen Funktion wird Daniel Grotzky dem Communications Leadership Team von Amrize beitreten und als Sprecher des Unternehmens in der Schweiz fungieren, teilt er mit. Die Firma ging am 23. Juni an die Börse und ist an NYSE und SIX kotiert.

Zuvor verantwortete Grotzky von Mai 2021 bis August 2025 vier Jahre als Head Group Communications die Kommunikation des Pharmazulieferers Bachem. Vor Bachem war Grotzky zehn Jahre bei Roche in verschiedenen Führungsrollen der Unternehmenskommunikation, u.a. als Stv. Leiter Medienstelle und als Leiter Corporate Brand Management. Seine berufliche Laufbahn in der Kommunikation begann er 2008 als Mediensprecher für Renova Management in Zürich. (pd/spo)


Kommentar wird gesendet...

KOMMENTARE

Neue Podcast-Folge: Jetzt reinhören