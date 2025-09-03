Amrize: Daniel Grotzky ist Sprecher für die Schweiz

Publiziert am 03.09.2025

In seiner neuen Funktion wird Daniel Grotzky dem Communications Leadership Team von Amrize beitreten und als Sprecher des Unternehmens in der Schweiz fungieren, teilt er mit. Die Firma ging am 23. Juni an die Börse und ist an NYSE und SIX kotiert.

Zuvor verantwortete Grotzky von Mai 2021 bis August 2025 vier Jahre als Head Group Communications die Kommunikation des Pharmazulieferers Bachem. Vor Bachem war Grotzky zehn Jahre bei Roche in verschiedenen Führungsrollen der Unternehmenskommunikation, u.a. als Stv. Leiter Medienstelle und als Leiter Corporate Brand Management. Seine berufliche Laufbahn in der Kommunikation begann er 2008 als Mediensprecher für Renova Management in Zürich. (pd/spo)