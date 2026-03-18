Seed: Das Bilderbuch wird lebendig

Publiziert am 18.03.2026

Das Werk porträtiert den führenden europäischen Vorsorge- und Finanzdienstleister in einem digital umgesetzten Papercut-Stil – informativ und faktenreich, aber gleichzeitig spielerisch gehalten, schreibt die die Produktionsfirma Seed.

Im Zentrum des Films steht der Unternehmenszweck von Swiss Life: «Wir unterstützen Menschen dabei, ihr Leben finanziell selbstbestimmt zu gestalten.» Dieser Leitgedanke zieht sich als roter Faden durch das gesamte Werk. Angesprochen werden soll ein Publikum, das das Unternehmen bisher kaum kennt – darunter potenzielle Kundinnen und Kunden, neue Mitarbeitende sowie unabhängige Finanzberaterinnen und -berater.

Seed entwickelte den Film in enger Zusammenarbeit mit Swiss Life. Die Regie übernahm Adrian Wisard. Umgesetzt wurde das Projekt in mehreren Versionen für verschiedene Einsatzkontexte. Eingesetzt wird der Film bei Veranstaltungen und Präsentationen sowie auf den Webseiten und Social-Media-Kanälen von Swiss Life. (pd/spo)